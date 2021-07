Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer Visite guidée de la station Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veulettes-sur-Mer

Visite guidée de la station Veulettes-sur-Mer, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Veulettes-sur-Mer. Visite guidée de la station 2021-07-25 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-25 16:00:00 16:00:00

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime COMPLET

Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre.

Visite gratuite. Réservation obligatoire.

Limitée à 15 personnes. COMPLET

Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre.

Visite gratuite. Réservation obligatoire.

Limitée à 15 personnes. +33 6 61 87 32 74 COMPLET

Nous vous donnons rendez-vous à 14h30 au Centre Nautique de la Côte d’Albâtre.

Visite gratuite. Réservation obligatoire.

Limitée à 15 personnes. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veulettes-sur-Mer Autres Lieu Veulettes-sur-Mer Adresse Ville Veulettes-sur-Mer lieuville 49.85305#0.60134