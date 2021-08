Chalon-sur-Saône Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite guidée de la sous préfecture Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

L’ancien hôtel particulier a été édifié au XVIIe siècle pour Monsieur Enoch de Virey, qui fut Maire de Chalon sur Saône. Il possède une façade de briques et de pierre d’origine. Le bâtiment a été doublé en profondeur au XIXe siècle pour de nouveaux usages et de nouveaux décors propres à un lieu de pouvoir et à un centre administratif majeur. **A noter** : Visites à 14h, 15h, 16h et 17h

Réservation obligatoire à l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 entre le 7 et le 17 septembre 2021 à 13 heures|Respect des protocoles sanitaires en vigueur|Carte d’identité obligatoire.

visite de la sous préfecture, ancien hôtel particulier édifié au XVIIe siècle Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône 8 place Pontus de Thiard 71100 Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

