Visite guidée de la Sous-préfecture de Bayeux Sous-préfecture de Bayeux (Hôtel), 18 septembre 2021, Bayeux.

Visite guidée de la Sous-préfecture de Bayeux

Sous-préfecture de Bayeux (Hôtel), le samedi 18 septembre à 14:00

L’hôtel de la sous-préfecture de Bayeux est un bâtiment classique complété par deux ailes définissant une cour d’honneur et affirmant la parfaite symétrie de l’ensemble. La succession des espaces du parc, de l’hôtel, de la cour d’honneur et de la place du Gé-néral de Gaulle constitue un ensemble harmonieux. Le plan initial signe l’apparition d’un style architectural propre à l’administration pré-fectorale. L’hôtel particulier est constitué d’un bâtiment central, flanqué de deux ailes qui accueillent l’administration et les services. Cet hôtel comprend sur deux étages, des pièces d’habitation, des salons de réception, dans un parc enclos de murs. Le parti fonctionnel de distribution des espaces se retrouve également dans la hiérarchisation des niveaux ; réception au rez-de-chaussée, appartements à l’étage. La vocation pu-blique du lieu est affirmée par la présence des salons de réception et d’un cabinet de travail. Le style officiel a prévalu pour l’aménagement intérieur. Le mobilier des salons de réception est moins important aujourd’hui que sous le Second Empire, qui est l’âge d’or de l’ébénisterie française. On note dans l’inventaire que les copies du XVIII° siècle sont particulièrement soignées, et que les rideaux proviennent des manufactures de Con-dé-sur-Noireau.

Sur inscription (avant le 15 septembre), visite toutes les trente minutes

Architecture caractéristique des bâtiments administratifs du Second Empire. Siège du gouvernement de la France Libre en 1944 (Pass sanitaire obligatoire)

Sous-préfecture de Bayeux (Hôtel) 7 place Charles de Gaulle, 14400 Bayeux Bayeux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00