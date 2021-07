Argenteuil Société Historique et Archéologique d'Argenteuil et du Parisis Argenteuil, Val-d'Oise Visite guidée de la Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis

### Visite guidée de la Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis **_Découverte d’un fonds documentaire exceptionnel et de l’histoire d’Argenteuil_** À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la société historique, dite du « Vieil Argenteuil », ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses trésors. Une sélection de documents vous sera présentée, autour de la thématique du paysage d’Argenteuil. Les membres de la société vous accompagneront à travers leurs fonds documentaires pour partager, avec vous, l’histoire et le patrimoine d’Argenteuil.

Gratuit, réservation obligatoire

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la société historique dite “du vieil Argenteuil”. Société Historique et Archéologique d’Argenteuil et du Parisis 12 rue Grégoire Collas 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

