Visite guidée de la serre tropicale d’Evreux Jardin botanique d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Visite guidée de la serre tropicale d’Evreux Jardin botanique d’Evreux, 4 juin 2022, Évreux. Visite guidée de la serre tropicale d’Evreux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin botanique d’Evreux

La serre botanique, construction de métal et de verre, présente un échantillonnage de la diversité végétale des régions tropicales du monde. Elle offre au public ébroïcien, une collection de plantes originales et complémentaires des autres collections des régions tempérées et froides de la Ville d’Evreux.

Sur réservation – limitée à 15 personnes par visite

La serre tropicale, haute de 10 mètres, couvre une surface de 169 m2 et accueille environ 400 plantes. Jardin botanique d’Evreux rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Jardin botanique d'Evreux Adresse rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Jardin botanique d'Evreux Évreux Departement Eure

Jardin botanique d'Evreux Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Visite guidée de la serre tropicale d’Evreux Jardin botanique d’Evreux 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée de la serre tropicale d’Evreux Jardin botanique d’Evreux Jardin botanique d'Evreux 4 juin 2022 Évreux Jardin botanique d'Evreux Évreux

Évreux Eure