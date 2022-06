Visite guidée de la section La Liberté de l’esprit Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse Catégories d’évènement: 84800

Fontaine-de-Vaucluse

Visite guidée de la section La Liberté de l’esprit Fontaine-de-Vaucluse, 15 juillet 2022, Fontaine-de-Vaucluse. Visite guidée de la section La Liberté de l’esprit Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L’Appel de la liberté 271 chemin de la Fontaine Fontaine-de-Vaucluse

2022-07-15 14:30:00 – 2022-07-15 15:30:00 Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L’Appel de la liberté 271 chemin de la Fontaine

Fontaine-de-Vaucluse 84800 Fontaine-de-Vaucluse EUR Visite commentée de la section du musée consacrée à l’engagement des intellectuels et artistes pendant la Seconde Guerre Mondiale musee-appel-liberte@vaucluse.fr +33 4 90 20 24 00 Musée d’Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L’Appel de la liberté 271 chemin de la Fontaine Fontaine-de-Vaucluse

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 84800, Fontaine-de-Vaucluse Autres Lieu Fontaine-de-Vaucluse Adresse Musée d'Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L'Appel de la liberté 271 chemin de la Fontaine Ville Fontaine-de-Vaucluse lieuville Musée d'Histoire Jean Garcin 1939-1945 : L'Appel de la liberté 271 chemin de la Fontaine Fontaine-de-Vaucluse Departement 84800

Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-de-vaucluse/

Visite guidée de la section La Liberté de l’esprit Fontaine-de-Vaucluse 2022-07-15 was last modified: by Visite guidée de la section La Liberté de l’esprit Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 15 juillet 2022 84800 Fontaine-de-Vaucluse

Fontaine-de-Vaucluse 84800