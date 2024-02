Visite guidée de la scierie coopérative Ambiance Bois Faux-la-Montagne, mercredi 7 août 2024.

Visite guidée de l’entreprise, visite des locaux et présentation des machines, des différentes étapes de fabrication et des diverses activités de l’entreprise. Présentation du fonctionnement coopératif de l’entreprise. Prévoir ds chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:30:00

fin : 2024-08-07 12:00:00

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@ambiance-bois.com

