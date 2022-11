Visite guidée de la savonnerie Rampal Latour Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Visite guidée de la savonnerie Rampal Latour Salon-de-Provence, 19 novembre 2022

71 Rue Félix Pyat Savonnerie Rampal Latour – Artisans Savonniers depuis 1828 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2022-11-19 – 2022-11-26

Savonnerie Rampal Latour – Artisans Savonniers depuis 1828 71 Rue Félix Pyat

Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône La savonnerie établie en 1907 à Salon de Provence, vous invite à entrer dans son usine centenaire, où l’homme fabrique toujours des savons naturels doux pour la peau et pour l’environnement. Laissez vous transporter par le charme, les odeurs et l’authenticité de ce lieu de travail unique où le temps s’arrête… Visite de l’ usine historique de la savonnerie Rampal Latour Site de réservation Savonnerie Rampal Latour – Artisans Savonniers depuis 1828 71 Rue Félix Pyat Salon-de-Provence

