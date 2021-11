Visite guidée de la Saint-Valentin Honfleur, 11 février 2022, Honfleur.

Visite guidée de la Saint-Valentin Quai Lepaulmier Office de Tourisme Honfleur

2022-02-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-11 Quai Lepaulmier Office de Tourisme

Honfleur Calvados

Quoi de plus romantique qu’une balade nocturne et romantique dans la cité maritime en parlant de l’évolution de la conquête amoureuse au fil des siècles…?

Seront évoqués l’amour courtois au Moyen-âge, la galanterie à la Renaissance, le libertinage au XVIIème siècle… et bien d’autres sujets encore.

Circuit de 1h30 dans la vieille cité maritime, qui sera ponctué de pauses-lectures.

Des surprises seront offertes aux participants…

Merci à nos partenaires La Compagnie du Calvados et la Maison du Savon de Marseille de Honfleur

Inscription obligatoire

contact@ot-honfleur.fr +33 2 31 89 23 30 http://www.ot-honfleur.fr/

dernière mise à jour : 2021-11-15 par