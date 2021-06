Béguey Béguey Beguey, Gironde Visite guidée de la safranière et goûter Béguey Béguey Catégories d’évènement: Beguey

Gironde

Visite guidée de la safranière et goûter Béguey, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Béguey. Visite guidée de la safranière et goûter 2021-07-08 – 2021-07-08

Béguey Gironde Béguey Chantal et Thierry Arnaud vous accueillent à la safranière du cabanon à Béguey, près de Cadillac, lieu de production du safran de Garonne en Sud Gironde.

Visite guidée suivie d’un goûter avec dégustation de produits safranés.

Le safran était déjà cultivé au Moyen-Age dans notre région, les « Albret » en cultivaient au pied des remparts de Rions.

Le safran est connu depuis l’antiquité aussi bien pour ses vertus médicinales que pour son utilisation culinaire. C’est également un puissant colorant (couleur jaune des enluminures au Moyen Age).

Safran de Garonne