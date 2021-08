Visite guidée de la Rotonde de Pautrier Technicentre Pautrier, 17 septembre 2021, Marseille.

Visite guidée de la Rotonde de Pautrier

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Technicentre Pautrier

La rotonde de Pautrier, patrimoine industriel sauvegardé & réhabilité ! Construite en 1889, elle sert principalement à l’entretien, le remisage et le pivotement des locomotives à vapeur. La rotonde de Pautrier est l’une des plus grandes rotondes du type « PLM » en plus d’être l’une des rares à avoir conservée l’intégralité de sa charpente métallique originelle et d’autres éléments remarquables à venir découvrir. Désaffectée pendant des années, elle fût rénovée dans le plus grand respect des dispositions d’origines et réouvre ses portes en mars 2020 pour devenir le fleuron du TER en PACA. Elle accueille désormais de nouvelles rames TER en tête du faisceau de la gare Marseille Saint Charles et ainsi, retrouve sa fonction première. Durant les journées européennes du patrimoine, nous vous proposons un voyage au cœur du XIX -ème siècle, lieu rattaché à l’histoire de Marseille et au réseau ferré français. Une visite guidée sera organisée afin de découvrir l’histoire de la rotonde. Ce sera également l’occasion de découvrir les cabines de conduite de nos engins moteurs, de voir les opérations de nettoyages de nos rames ainsi que des opérations de maintenances. Nous vous attendons nombreux !!!

Entrée libre sur inscription

Technicentre Pautrier 12, rue de Pautrier 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00