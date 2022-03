Visite guidée de la roseraie de Mesnil-Geoffroy (soins des rosiers) Château de Mesnil Geoffroy, 4 juin 2022, Ermenouville.

Château de Mesnil Geoffroy, le samedi 4 juin à 16:00

Avec Jerôme le jardinier du château, découvrez et humez 2700 rosiers les plus parfumés et suivez ses conseils pour entretenir vos rosiers et les avoir au top tout l’été.

8€, gratuit < 18 ans Visite guidée de la roseraie et conseils des soins des rosiers Château de Mesnil Geoffroy 2 chemin de la Dame Blanche, 76740 Ermenouville Ermenouville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00