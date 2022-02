Visite guidée de La Roche-Posay « Sur les pas de la Seconde Guerre mondiale » Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Visite guidée de La Roche-Posay « Sur les pas de la Seconde Guerre mondiale »

du vendredi 11 mars au vendredi 25 mars

Traversée par la ligne de démarcation, La Roche-Posay fût la scène de nombreux événements qui ont marqué la région pendant la 2nd guerre mondiale. Partez à la découverte de ces faits marquants en suivant votre guide. MESURES SANITAIRES COVID-19 : – Réservation obligatoire – Port du masque obligatoire – Respect de la distanciation sociale

6 € / adulte, 5 € / enfant (12-17 ans), Gratuit -12 ans

Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T15:30:00;2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T15:30:00

