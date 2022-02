Visite guidée de La Roche-Posay “La cité médiévale” Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Catégories d’évènement: La Roche-Posay

Vienne

Visite guidée de La Roche-Posay “La cité médiévale” Office de Tourisme et du Thermalisme, 9 mars 2022, La Roche-Posay. Visite guidée de La Roche-Posay “La cité médiévale”

du mercredi 9 mars au mercredi 23 mars à Office de Tourisme et du Thermalisme

Franchissez avec le guide de l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses vestiges des 12ème et 13ème siècles… Une histoire, des secrets, des anecdotes que seul votre guide peut vous dévoiler. Le + de la visite : pénétrez dans le Donjon et découvrez son secret, et son video mapping ! Réservation : Office de Tourisme & du Thermalisme de La Roche-Posay. MESURES SANITAIRES COVID-19 : – port du masque obligatoire pendant la visite – réservation obligatoire – respect de la distanciation sociale

6 € / adulte, 5 € / enfant (12-17 ans), Gratuit -12 ans

A la découverte de la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses vestiges des 12è et 13è siècles. Office de Tourisme et du Thermalisme 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY La Roche-Posay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T15:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Posay, Vienne Autres Lieu Office de Tourisme et du Thermalisme Adresse 14 boulevard Victor Hugo 86270 LA ROCHE-POSAY Ville La Roche-Posay lieuville Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Departement Vienne

Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roche-posay/

Visite guidée de La Roche-Posay “La cité médiévale” Office de Tourisme et du Thermalisme 2022-03-09 was last modified: by Visite guidée de La Roche-Posay “La cité médiévale” Office de Tourisme et du Thermalisme Office de Tourisme et du Thermalisme 9 mars 2022 La Roche-Posay Office de Tourisme et du Thermalisme La Roche-Posay

La Roche-Posay Vienne