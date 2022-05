Visite guidée de La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

La Roche-en-Brenil

Visite guidée de La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil, 24 juillet 2022, La Roche-en-Brenil. Visite guidée de La Roche-en-Brenil La Roche-en-Brenil

2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 17:30:00

Pierres mystérieuses, carrières fructueuses ou encore bois abondants, suivez notre guide pour découvrir l'histoire de cette commune pleine de surprises ! Reviendrez-vous ensorcelés par ce patrimoine ?

+33 3 80 64 00 21

EUR 3

