La Roche-Bernard Office de Tourisme de La Roche-Bernard La Roche-Bernard, Morbihan Visite guidée de La Roche Bernard Office de Tourisme de La Roche-Bernard La Roche-Bernard Catégories d’évènement: La Roche-Bernard

Morbihan

Visite guidée de La Roche Bernard Office de Tourisme de La Roche-Bernard, 19 septembre 2021, La Roche-Bernard. Visite guidée de La Roche Bernard

Office de Tourisme de La Roche-Bernard, le dimanche 19 septembre à 10:00 Sur inscription

Visite guidée des Vieux Quartiers de La Roche Bernard, Petite Cité de Caractère, découverte de son patrimoine architectural et de ses 1000 ans d’Histoire. Office de Tourisme de La Roche-Bernard 14, rue du docteur Cornudet 56130 La Roche Bernard La Roche-Bernard Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Bernard, Morbihan Autres Lieu Office de Tourisme de La Roche-Bernard Adresse 14, rue du docteur Cornudet 56130 La Roche Bernard Ville La Roche-Bernard lieuville Office de Tourisme de La Roche-Bernard La Roche-Bernard