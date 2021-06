Visite guidée de la résidence de vacances de la famille Renault Village Vacances Sweet Home, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cabourg.

Visite guidée de la résidence de vacances de la famille Renault

Village Vacances Sweet Home, le samedi 18 septembre à 11:00

Parcourez le parc de 8 ha et découvrez la résidence de vacances de la famille Renault. Vaste propriété du constructeur d’automobiles Fernand Renault. Construite sur les dunes avant 1913, par l’architecte réputé Louis Sézille (auteur de villas à Saint Raphael et La Baule). L’ensemble, maison de maître, logis du gardien et remise est en style néo-normand influencé par les réalisations anglaises du domestic revival. Vers la plage Renault avait aménagé un solarium (toujours existant) et un terrain de cricket. En 1948, la Mutualité Sociale Agricole de l’Eure rachète le domaine. Aujourd’hui Sweet Home est ouvert au plus grand nombre avec son restaurant panoramique sur la mer (rénové en janvier 2017), ses chambres hôtelières, ses gîtes, sa piscine, son mini-golf, sur un parc arboré de 8 ha.

Sur inscription

Village Vacances Sweet Home 62 avenue Charles de Gaulle, 14390 Cabourg Cabourg Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00