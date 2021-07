Paris Résidence de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Paris Visite guidée de la Résidence de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg et visite VIP de l’exposition d’artisanat contemporain. Résidence de l’ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée de la Résidence de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg et visite VIP de l’exposition d’artisanat contemporain. Résidence de l’ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite guidée de la Résidence de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg et visite VIP de l’exposition d’artisanat contemporain.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Résidence de l’ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg

### IMPRESSIONS D’AUTOMNE **De Mains De Maîtres à Paris** **Résidence de l’Ambassadeur du Grand-Duche de Luxembourg** Annonçant la Biennale De Mains De Maitres à venir en ville de Luxembourg du 25 au 28 novembre prochain, une dizaine d’artisans d’art et créateurs luxembourgeois investissent cet automne les salons et le jardin de la résidence de l’ambassadeur du Luxembourg, en nous proposant de découvrir une sélection de leurs œuvres les plus récentes. Un voyage à travers les matières qui convoque en un parcours inédit le métal, le bois, le verre, le textile, le feutre et la céramique, et nous permet de visiter cette magnifique demeure XIXe, lieu de réception très rarement accessible au public. Une belle manière de célébrer l’artisanat d’art du Grand-Duché, sur son propre territoire parisien. Inaugurée à l’occasion de l’ouverture d’Art Paris dans les espaces du Grand Palais éphémère, voisin de la Résidence, cet événement de format inédit ne sera ouvert au public qu’à l’occasion de visites privées proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (18 & 19 septembre).

Visite guidée gratuite d’une heure environ. Inscription obligatoire. Nombre de places limité (15 pers./groupe). Ouverture samedi (5 sessions) et dimanche matin (3 sessions).

Ouverture exceptionnelle de la Résidence de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg proposée avec une visite VIP de l’exposition « Impressions d’automne » présentée à l’occasion d’Art Paris. Résidence de l’ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg 8 avenue Emile Deschanel 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Résidence de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Adresse 8 avenue Emile Deschanel 75007 Paris Ville Paris lieuville Résidence de l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg Paris