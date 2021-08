La Hague La Hague La Hague, Manche Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Vauville La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Vauville La Hague, 19 septembre 2021, La Hague. Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Vauville 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 12:30:00

La Hague Manche Avec plus de 2000 espèces recensées, la réserve naturelle de Vauville est un site protégé remarquable du département. Cette sortie découverte de la faune et de la flore vous permettra de découvrir de nombreuses espèces d’oiseaux, de plantes ou d’insectes.

RDV fixé à 10h sur le parking de l’entrée de la réserve, près du camping municipal de Vauville.

Prêt de jumelles.

Tarifs 5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Réservation obligatoire au 02 33 08 44 56 ou a reservenaturellevauville@orange.fr

