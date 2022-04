Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Mathon Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Lessay Manche Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la journée “portes ouvertes” des réserves naturelles de Normandie, venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve. Gratuit.

Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la journée "portes ouvertes" des réserves naturelles de Normandie, venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

