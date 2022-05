Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Mathon à Lessay

Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Mathon à Lessay, 12 juillet 2022, . Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Mathon à Lessay

2022-07-12 – 2022-07-12 Venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve. Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les adhérents du CPIE du Cotentin et les moins de 14 ans

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06. Venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve. Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les adhérents du CPIE du Cotentin et les moins de 14… Venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve. Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les adhérents du CPIE du Cotentin et les moins de 14 ans

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville