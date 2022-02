Visite guidée de la réserve naturelle de Cousseau Lacanau, 21 août 2022, Lacanau.

Visite guidée de la réserve naturelle de Cousseau Réserve naturelle de Cousseau Entrée de lesperon Lacanau

2022-08-21 – 2022-08-25 Réserve naturelle de Cousseau Entrée de lesperon

Lacanau Gironde

Au coeur de la réserve naturelle de l’étang de Cousseau, prenez le temps de découvrir cet espace naturel protégé, qui s’étend sur 900 hectares cachés derrière le cordon dunaire et la forêt de Lacanau. Des pins maritimes aux chênes pédonculés, de la gentiane pneumonanthe protégée en Gironde à la roselière, sans parler des aigrettes et vanneaux huppés ou les hôtes de ces bois comme les chevreuils, cerfs, blaireaux, admirez les richesses abritées par cette réserve de nature. Découverte de la faune, la flore et l’histoire de la Réserve Naturelle.

Départ à l’entrée de Lesperon et fin à la clairière de l’étang. Il faut donc prévoir 30 à 40 minutes

pour rejoindre le parking de Marmande à pied en plus des horaires indiqués.

Au coeur de la réserve naturelle de l’étang de Cousseau, prenez le temps de découvrir cet espace naturel protégé, qui s’étend sur 900 hectares cachés derrière le cordon dunaire et la forêt de Lacanau. Des pins maritimes aux chênes pédonculés, de la gentiane pneumonanthe protégée en Gironde à la roselière, sans parler des aigrettes et vanneaux huppés ou les hôtes de ces bois comme les chevreuils, cerfs, blaireaux, admirez les richesses abritées par cette réserve de nature. Découverte de la faune, la flore et l’histoire de la Réserve Naturelle.

Départ à l’entrée de Lesperon et fin à la clairière de l’étang. Il faut donc prévoir 30 à 40 minutes

pour rejoindre le parking de Marmande à pied en plus des horaires indiqués.

Au coeur de la réserve naturelle de l’étang de Cousseau, prenez le temps de découvrir cet espace naturel protégé, qui s’étend sur 900 hectares cachés derrière le cordon dunaire et la forêt de Lacanau. Des pins maritimes aux chênes pédonculés, de la gentiane pneumonanthe protégée en Gironde à la roselière, sans parler des aigrettes et vanneaux huppés ou les hôtes de ces bois comme les chevreuils, cerfs, blaireaux, admirez les richesses abritées par cette réserve de nature. Découverte de la faune, la flore et l’histoire de la Réserve Naturelle.

Départ à l’entrée de Lesperon et fin à la clairière de l’étang. Il faut donc prévoir 30 à 40 minutes

pour rejoindre le parking de Marmande à pied en plus des horaires indiqués.

Réserve naturelle de Cousseau Entrée de lesperon Lacanau

dernière mise à jour : 2021-12-02 par