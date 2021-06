Vienne Médiathèque de Vienne Isère, Vienne Visite guidée de la réserve du fonds patrimonial Médiathèque de Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

le samedi 18 septembre

Découverte de la richesse et de la diversité du patrimoine écrit, 30 000 documents, conservé à la Médiathèque de Vienne. Visite guidée par le responsable du fonds patrimonial.

Jauge limitée, masque obligatoire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

