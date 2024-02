Visite guidée de la réserve du Cap Sizun Goulien, mercredi 24 avril 2024.

Des oiseaux sur la falaise !

La réserve du Cap Sizun, à Goulien, vous fait découvrir les oiseaux de mer et la flore des falaises.

La réserve du Cap Sizun, à Goulien, gérée par l’association Bretagne Vivante, permet au visiteur de découvrir les oiseaux marins venus là se reproduire au printemps. En effet, cormorans huppés, goélands bruns, argentés ou marins, guillemots de Troïl et fulmars boréaux sont de retour, comme chaque année ! Les oiseaux commencent à construire leurs nids. Selon les espèces, les nids sont soit accrochés sur une corniche de quelques centimètres, soit fait de branchages et posé sur de petites plates formes. Pour d’autres, pas de construction, la femelle couvera ses œufs à même la falaise. Les oiseaux terrestres ne sont pas en reste, avec un peu de chance le faucon pèlerin ou le crave à bec rouge feront une apparition. Les violettes et les scilles printanières en fleur annoncent la floraison progressive de nombre d’espèces du littoral.

L’application EcoBalade (téléchargement gratuit) permet au visiteur de découvrir par lui même les principales richesses naturelles du site (photos et chant des oiseaux, clé d’identification des plantes,..).

Pendant les vacances de printemps 2024, une visite guidée vous est proposée. Un guide naturaliste vous fait découvrir tous ces oiseaux à l’aide de jumelles et de longue vues, mais aussi la flore exceptionnelle du littoral pelouse maritime, fleurs des rochers, et lande à bruyères.

Nombre limité à 20 personnes.

Durée 2h00.

Tarifs 8 € par adulte, 5 € tarif réduit, gratuit pour les – de 12 ans.

Le prix comprend la remise d’un livret de découverte et le prêt de la paire de jumelles. .

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Réserve du Cap Sizun

Goulien 29770 Finistère Bretagne

