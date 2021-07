Avrieux Avrieux Avrieux, Savoie Visite guidée de la Redoute Marie-Thérèse Avrieux Avrieux Catégories d’évènement: Avrieux

Savoie

Visite guidée de la Redoute Marie-Thérèse Avrieux, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Avrieux. Visite guidée de la Redoute Marie-Thérèse 2021-07-07 14:00:00 – 2021-04-26 15:30:00 Redoute Marie-Thérèse Barrière de l’Esseillon

Avrieux Savoie EUR Découvrez le patrimoine fortifié de la barrière de l’Esseillon et la Redoute Marie-Thérèse. Pourquoi ces forts ? Qu’est-ce qu’une redoute ? Pourquoi ici ? Comment et par qui ont-ils été construits ? Vous saurez tout sur ces édifices du 19ème siècle! patrimoine@avrieux.com +33 6 78 22 48 38 http://www.redoutemarietherese.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: Avrieux, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Avrieux Adresse Redoute Marie-Thérèse Barrière de l'Esseillon Ville Avrieux