Visite guidée « De la Providence à Polaris Formation » Lycée Polaris Formation, 18 septembre 2021, Limoges. Visite guidée « De la Providence à Polaris Formation »

le samedi 18 septembre à Lycée Polaris Formation Gratuit. Réservation obligatoire avant le 17 septembre. Groupes limités à 10 personnes. Rdv devant l’établissement. Port du masque obligatoire pendant toute la visite.

Profitez de visites guidées pour découvrir l’établissement et son histoire avec Mme Catherine Formet-Jourde, documentaliste. Lycée Polaris Formation 5 rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

