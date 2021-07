Senones Second château des princes de Salm-Salm Senones, Vosges Visite guidée de la Principauté de Salm-Salm Second château des princes de Salm-Salm Senones Catégories d’évènement: Senones

### Pendant des siècles, les pouvoirs religieux et temporels se sont affrontés, ce qui se traduit ici à Senones. Lorsque le Prince de Salm-Salm choisit Senones comme capitale de son état indépendant en 1751, cette dualité s’est illustrée par l’installation du château en face de l’abbaye.

Gratuit. Entrée libre. Rdv place Dom Calmet.

