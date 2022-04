Visite guidée de la Préséance du vivant Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite guidée de la Préséance du vivant Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage, 21 mai 2022, Versailles. Visite guidée de la Préséance du vivant

du samedi 21 mai au dimanche 10 juillet à Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de paysage

Bienvenue à vous Jardiniers planétaires ! Cette exposition est une invitation à nous considérer comme des vivants, faits d’autres vivants, évoluant au sein de communautés complexes. C’est une invitation à penser ce que nous faisons de nos ressources, de nos talents, de nos paysages. A partager des questions, des pistes de réponses, et des projets souvent trop petits face aux défis du monde contemporain. Au travers différentes salles, nous souhaitons vous inviter à découvrir les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes et l’évolution du vivant (1.Adoptons le point de vue du jardinier planétaire), à reconsidérer le rapport des humains au sol (2.Changeons de Cap), à penser autrement le paysage (3. Engageons-nous au sein du vivant), à imaginer de nouvelles manières de faire avec et pour le vivant sous toutes ses formes (4. Entrons en action) et enfin à exercer de manière pratique la Préséance du vivant (5. L’atelier des Autres).

Tarif unique d’entrée au Potager du Roi pendant la Bap! : 4 €

Avec La Préséance du vivant, l’École nationale supérieure de paysage vous invite à explorer la production contemporaine du paysage, là où les écosystèmes sont au centre des projets. Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 5 rue du Maréchal Joffre, Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T15:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-11T17:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T17:00:00;2022-06-12T17:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-18T17:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T17:00:00;2022-06-19T17:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-25T15:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-06-25T17:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T17:00:00;2022-06-26T17:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-07-02T15:00:00 2022-07-02T17:00:00;2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T15:00:00 2022-07-03T17:00:00;2022-07-03T17:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-07-09T17:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T15:00:00 2022-07-10T17:00:00;2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Adresse 5 rue du Maréchal Joffre, Versailles Ville Versailles lieuville Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Departement Yvelines

Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Visite guidée de la Préséance du vivant Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 2022-05-21 was last modified: by Visite guidée de la Préséance du vivant Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 21 mai 2022 École nationale supérieure de paysage Versailles Potager du Roi Versailles

Versailles Yvelines