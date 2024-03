Visite guidée de la Prairie Enchantée La prairie enchantée Exireuil, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée de la Prairie Enchantée Visite guidée et commentée par les propriètaires et créateurs du jardin avec explication de la permaculture pratiquée au potager. 1 et 2 juin La prairie enchantée Participation libre, chien non admis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Visite guidée et commentée par les propriètaires et créateurs du jardin avec explication de la permaculture pratiquée au potager.

Départ de la visite à 10h le matin et à 15h l’après midi.

La prairie enchantée 7 La Collinière, 79400 Exireuil, France Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 86 95 01 87 Ce parc à l’anglaise de 2 hectares a été créé par les propriétaires sur une ancienne prairie depuis de 1990. On y trouve une collection de chênes, magnolias et érables ainsi que de nombreux autres arbres rares (séquoias, davidia, maclura…). De nombreux arbustes et rosiers agrémentent le tout. Conçu pour accueillir oiseaux, insectes, batraciens… il s’ouvre sur un petit étang garni de nénuphars et de plantes aquatiques. Un potager cultivé en permaculture, avec planches, buttes et lasagnes, est également intégré dans le parc.. Accessible par route de village avec un petit parking de quelques places à l’entrée

©Christian Dupuis