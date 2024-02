Visite guidée de la poterie Siegfried-Burger Soufflenheim, mardi 20 août 2024.

Visite guidée de la poterie Siegfried-Burger Soufflenheim Bas-Rhin

Immersion dans une poterie, où vous découvrirez un savoir-faire ancestral et ses différentes étapes de fabrication tournage, pressage, nettoyage, décoration, émaillage, engobage et le four. Passage par la boutique. Inscription souhaitée.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 14:30:00

fin : 2024-08-20 15:15:00

10 rue de la Montagne

Soufflenheim 67620 Bas-Rhin Grand Est siegfrieda@siegfriedburger.com

L’événement Visite guidée de la poterie Siegfried-Burger Soufflenheim a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme du Pays Rhénan