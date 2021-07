Sélestat Église Sainte-Foy Bas-Rhin, Sélestat Visite guidée de la plus ancienne église de Sélestat, demeure de la belle inconnue Église Sainte-Foy Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Sainte-Foy

### Profitez d’une visite guidée pour découvrir les principaux secrets de cet édifice roman du XIIe siècle. Plus ancienne église de Sélestat, cet édifice du XIIe siècle a connu de nombreuses péripéties aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. À la fois demeure d’une mystérieuse inconnue et écrin d’une très belle chaire, venez traverser les siècles et en apprendre un peu plus sur cette église romane.

Gratuit. Places limitées à 20 personnes. Durée : +/- 45 min.

Profitez d’une visite guidée pour découvrir les principaux secrets de cet édifice roman du XIIe siècle. Église Sainte-Foy Place du Marché-Vert, 67600 Sélestat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

