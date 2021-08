Visite Guidée de la place Daudré de Péronne place louis Daudré, 18 septembre 2021, Péronne.

place louis Daudré, le samedi 18 septembre à 10:00

Péronne a souffert lors des différents conflits contemporains, pensons à la guerre de 1870-1871 où la ville est assiégée et bombardée. Le premier conflit mondial n’épargne, lui non plus, pas la ville. La Reconstruction de l’entre deux guerres mondiales est encore visible notamment sur la place Daudré. L’Hôtel de Ville est alors rebâti par l’architecte Jacques Debat-Ponsan, Grand Prix de Rome, et les diverses maisons ceinturant la place sont également de cette Reconstruction. Les différentes dates présentes, les styles architecturaux employés, mélange d’historicisme et de modernisme, donnent à cette place son allure actuelle, chargée d’histoire. Suivez le guide qui vous apportera les éclairages et les détails vous permettant de mieux appréhender cet espace urbain.

RDV à l’Office de Tourisme; Rue Louis XI à Péronne

Découverte de l’architecture de la place Daudré de Péronne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00