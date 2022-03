Visite guidée de la Petite Ceinture dans le 15ème arrondissement Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de la Petite Ceinture dans le 15ème arrondissement Médiathèque Marguerite Yourcenar, 11 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 11 mai 2022

de 14h30 à 16h30

gratuit

Véritable corridor écologique de Paris, la Petite Ceinture du 15ème arrondissement participe à la préservation de nombreuses espèces animales et végétales. Venez vous balader lors d’une visite guidée avec un conférencier de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris. Prairies, fourrés, bosquets ponctués de clairières et de zones humides jalonnent ce jardin, aménagé́ sur une portion de la ligne de chemin de fer désaffectée. Son rôle est déterminant car il relie le jardin Georges Brassens au parc André́ Citroën créant ainsi une percée dans cette zone urbanisée. Visite guidée le mercredi 11 mai Rendez-vous à à 14h30 à l’angle de la rue Dantzig et de la rue Saïda Sur inscription à partir du 11 avril à la médiathèque Marguerite Yourcenar (sur place, par mail ou par téléphone). Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (Paris) (345m) 88 : Alleray – la Quintinie / Médiathèque Yourcenar (Paris) (133m)

Contact : 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr Balade;Nature

Date complète :

2022-05-11T14:30:00+01:00_2022-05-11T16:30:00+01:00

