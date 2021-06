Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Visite guidée de la Paroisse Saint Sauveur Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône Construite autour d’une chapelle du XIIe siècle de style roman, l’église St Sauveur est plus vieux monument d’Aubagne. Vous pourrez y découvrir une sculpture du XVIIe de la Vierge à l’enfant, l’autel principal de l’atelier Pierre Puget et un magnifique orgue du XVIIIe siècle composé de 2244 tuyaux.

