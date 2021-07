Boulaur Abbaye de Boulaur Boulaur, Gers Visite guidée de la nouvelle grange cistercienne Abbaye de Boulaur Boulaur Catégories d’évènement: Boulaur

Les nouveaux bâtiments, tout juste terminés, de la grange de l’abbaye (étable et ateliers de transformation à la ferme) seront ouverts au public pour une visite exceptionnelle. Guidée par une soeur de la communauté. Visite guidée des nouveaux bâtiments de la grange de l’abbaye de Boulaur. Abbaye de Boulaur Au village, 32450 Boulaur Boulaur Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00;2021-09-19T18:15:00 2021-09-19T19:00:00

