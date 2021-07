Mantes-la-Ville Mosquée Mantes Sud Mantes-la-Ville, Yvelines Visite guidée de la mosquée Mosquée Mantes Sud Mantes-la-Ville Catégories d’évènement: Mantes-la-Ville

### **Depuis l’année dernière la mosquée a fait peau neuve !** Les salles de prières principales ainsi que l’entrée ont été entièrement rénovées. Un espace librairie a également été aménagé pour encore plus de convivialité et d’échanges. Nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir ces nouveaux aménagements _**Journées européennes du patrimoine 2019 :**_ [[https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI](https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI)](https://youtu.be/V7Mj1bBx6VI)

Entrée sur réservation

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème du « Patrimoine pour tous », la Mosquée Mantes Sud vous ouvre ses portes pour découvrir un lieu de spiritualité et de solidarité. Mosquée Mantes Sud 10 rue des Merisiers 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville Yvelines

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

