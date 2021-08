Nantes Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée de la Mosquée Assalam Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée de la Mosquée Assalam Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish, 18 septembre 2021, Nantes. Visite guidée de la Mosquée Assalam

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Bienvenue à la grande mosquée de Nantes, mosquée Assalam. Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Adresse 136 boulevard Seattle, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Mosquée Assalam et Centre Culturel Abdullah Al Darwish Nantes