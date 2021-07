Manlay Manlay Côte-d'Or, Manlay Visite guidée de la Montagne de Bard Manlay Manlay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Manlay

Visite guidée de la Montagne de Bard Manlay, 5 septembre 2021, Manlay. Visite guidée de la Montagne de Bard 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 12:30:00

Manlay Côte-d’Or Manlay EUR 2 2 Perché à 555 mètres d’altitude, ce piton rocheux calcaire permet d’apercevoir le Mont-Blanc par temps clair. Lieu d’observation du paysage, le fortin de Bard fut aussi le théâtre d’une bataille qui aurait pu anéantir tous les territoires alentours. Venez appréhender l’histoire de ce site historique à travers le regard d’un guide conférencier. +33 3 80 90 07 55 Perché à 555 mètres d’altitude, ce piton rocheux calcaire permet d’apercevoir le Mont-Blanc par temps clair. Lieu d’observation du paysage, le fortin de Bard fut aussi le théâtre d’une bataille qui aurait pu anéantir tous les territoires alentours. Venez appréhender l’histoire de ce site historique à travers le regard d’un guide conférencier. dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Manlay Autres Lieu Manlay Adresse Ville Manlay lieuville 47.1286#4.34209