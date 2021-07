Decazeville La Découverte et le chevalement de mine Aveyron, Decazeville Visite guidée de la mine à ciel ouvert La Découverte et le chevalement de mine Decazeville Catégories d’évènement: Aveyron

Approchez le chevalement, imaginez la descente dans les entrailles de la terre ….contemplez l’immensité de cette mine à ciel ouvert et appréhendez son histoire.

Rdv au chevalement

Revivez l’épopée industrielle de cette cité champignon, née autour de ses mines et de ses hauts fourneaux. La Découverte et le chevalement de mine Avenue Paul Ramadier, 12300 Decazeville Decazeville Aveyron

