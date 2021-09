Saint-Joseph Médiathèque du Sud Sauvage Saint-Joseph Visite guidée de la Médiathèque du Sud Sauvage Médiathèque du Sud Sauvage Saint-Joseph Catégorie d’évènement: Saint-Joseph

Visite guidée de la Médiathèque du Sud Sauvage Médiathèque du Sud Sauvage, 16 octobre 2021, Saint-Joseph. Visite guidée de la Médiathèque du Sud Sauvage

le samedi 16 octobre à Médiathèque du Sud Sauvage

Visite commentée de la [Médiathèque du Sud Sauvage]( [https://www.facebook.com/mediathequesudsauvage/](https://www.facebook.com/mediathequesudsauvage/)) → Prix de l’Architecture de la Réunion 2018 → Green Solutions Awards France & International 2018 → Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques 2018 → Prix Off du Développement durable 2019 → Prix National de la Construction en Bois 2019 → Energy globe Award 2020

Entrée sur inscription, pass sanitaire obligatoire

Journées nationales de l’architecture Médiathèque du Sud Sauvage 33 rue Maury 97480 Saint-Joseph Saint-Joseph

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Joseph Autres Lieu Médiathèque du Sud Sauvage Adresse 33 rue Maury 97480 Saint-Joseph Ville Saint-Joseph lieuville Médiathèque du Sud Sauvage Saint-Joseph