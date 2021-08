Ogliastro Albu Haute-Corse, Ogliastro Visite guidée de la marine d’Albu et ses trésors Albu Ogliastro Catégories d’évènement: Haute-Corse

Ogliastro

Visite guidée de la marine d’Albu et ses trésors Albu, 18 septembre 2021, Ogliastro. Visite guidée de la marine d’Albu et ses trésors

Albu, le samedi 18 septembre à 09:00

Visite de la marine et de sa tour avec exposition à l’intérieur. Découverte de la flore et de la faune emblématique du lieu. Visite de la chapelle San Dumenicu et du moulin, Visite commentée du moulin (Marche d’une heure aller/retour)

limité à 15 personnes

Visite commentée de la marine d’Albu avec sa tour génoise fraîchement restaurée, sa marine typique des villages du Cap Corse, sa flore et sa faune emblématique, ses églises et son moulin réhabilité. Albu 20217 Ogliastro Ogliastro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Ogliastro Autres Lieu Albu Adresse 20217 Ogliastro Ville Ogliastro lieuville Albu Ogliastro