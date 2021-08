Moulis Moulin d'Aubert Ariège, Moulis Visite guidée de la marbrière grand antique d’Aubert Moulin d’Aubert Moulis Catégories d’évènement: Ariège

Moulin d’Aubert, le samedi 18 septembre à 15:00

L’association Patrimoine Moulisien vous présentera l’historique de cette carrière au marbre exceptionnel et l’entreprise Escavamar sera présente et nous permettra de pénétrer à l’intérieur de la carrière. Cette visite peut être annulée en cas de pluie. La boutique située sur place au moulin d’Aubert exposera les réalisations en marbre grand antique. Rendez-vous à 15h au Moulin à AUBERT 09200 moulis.

Prévoir des chaussures peu fragiles car le terrain peut être boueux, la visite peut être annulée en cas de pluie

Visite commentée de la carrière de marbre grand antique d’Aubert. Moulin d’Aubert 09200 Moulis Moulis Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

