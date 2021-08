Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Visite guidée de la Manufacture Perrin Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Installée à Montceau-les-Mines depuis 1924, l'entreprise Perrin est l'un des derniers représentants de la tradition bonnetière française. Les visiteurs pourront découvrir toutes les étapes de fabrication d'une paire de chaussettes ou de bas. Tarif : 6,00 € par personne (gratuit moins de 12 ans). Inscription obligatoire auprès de Creusot Montceau Tourisme. Dates indicatives soumises à modification. Être présent 15 minutes avant l'horaire de départ. bienvenue@creusotmontceautourisme.fr +33 3 85 55 02 46 http://www.creusotmontceautourisme.com/

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Manufacture Perrin 17, rue Claude Forest Ville Montceau-les-Mines lieuville 46.66797#4.36296