Saint-Malo Malouinière de la Chipaudière Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Visite guidée de la malouinière de La Chipaudière Malouinière de la Chipaudière Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Visite guidée de la malouinière de La Chipaudière Malouinière de la Chipaudière, 18 septembre 2021, Saint-Malo. Visite guidée de la malouinière de La Chipaudière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Malouinière de la Chipaudière

Nous propososn de vous accueillir chez nous dans notre maison de famille et partager avec vous son histoire. La Chipaudière a été construite en 1710 par notre ancêtre François-Auguste Magon de Lalande, riche armateur malouin. Cette “maison de campagne” témoin de l’âge d’or de Saint-Malo est classée Monument Historique, pour ses décors, son architecture, les savoir-faires utilisés, mais aussi pour son histoire. _La visite guidée dure environ 1h15 : une partie du rez-de-chaussée, jardins à la française et chapelle. Réservation sur notre site internet_ [_www.chipaudiere.com_](http://www.chipaudiere.com)

Durée 1h15 – Tarifs Adultes, 7€ / Enfants jusqu’à 12 ans et personnes handicapées demi-tarif / réservation sur le site web

Visite guidée de la malouinière de La Chipaudière : certaines pièces du rez-de-chaussée, les jardins à la française et la chapelle. Malouinière de la Chipaudière La Chipaudière, 35400, Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T06:00:00 2021-09-19T09:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Malouinière de la Chipaudière Adresse La Chipaudière, 35400, Saint-Malo Ville Saint-Malo lieuville Malouinière de la Chipaudière Saint-Malo