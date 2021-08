Saint-Sever Saint-Sever 40500, Saint-Sever Visite guidée de la Maison Sentex Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: 40500

Saint-Sever

Visite guidée de la Maison Sentex Saint-Sever, 16 septembre 2021, Saint-Sever. Visite guidée de la Maison Sentex 2021-09-16 10:30:00 – 2021-09-16 Place du Tour du Sol Office de Tourisme Chalosse-Tursan

Saint-Sever 40500 Visitez la Maison Sentex, demeure privée incroyablement pavée depuis le XIXe siècle de mosaïques gallo-romaines… Elle comporte aussi une magnifique collection de faïences du XVIIIe siècle, de la manufacture de Samadet notamment.

Sur réservation : de 2 à 5 p. maximum.

