Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 24 mars 2024.

Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Bas-Rhin

Découvrez la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, ce centre d’interprétation du patrimoine dédié aux arts et traditions populaires alsaciens et à la vie rurale du début du 20ème siècle. La visite guidée portera sur Pâques et les traditions pascales.

La visite guidée portera sur Pâques et les traditions pascales dans l'Outre-Forêt !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-04-21 16:00:00

1 place de l’Église

Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est contact@maison-rurale.fr

