Visite guidée de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt

2022-06-05 15:00:00 – 2022-06-05 16:00:00 Découvrez la Maison Rurale de l'Outre-Forêt, ce centre d'interprétation du patrimoine dédié aux arts et traditions populaires alsaciens et à la vie rurale du début du 20ème siècle, avec un guide bénévole de l'association des Amis de la Maison Rurale.

