La Maison Nicéphore Niépce est l’endroit où la toute première photographie au monde fut prise par le créateur de la photo lui-même : Nicéphore Niépce. Le musée s’est vu décerner en 2013 le prestigieux titre et label de Maisons des Illustres décerné par le ministère de la Culture. Cette maison est protégée et mise en valeur depuis 1999 par l’école de photographie Spéos.

Visites guidées uniquement – Tarifs : Adultes : 6 € , Enfants : 3 €, Tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 4,50 €

Venez visiter la maison où Nicéphore Niépce inventa la photographie ! Maison Nicéphore Niépce 1 et 2 rue Nicéphore Niépce (accueil au 2), 71240 Saint-Loup-de-Varennes Saint-Loup-de-Varennes Saône-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

