Devant la Maison natale de Charles de Gaulle, le samedi 11 juin à 10:00

Nous vous proposons une **visite guidée de la Maison natale de Gaulle** et une **visite libre de l’exposition temporaire « Voyage immobile : histoire(s) du 9, rue Princesse »**. Cette exposition, s’appuyant sur les découvertes de la rénovation, s’attache à retracer les quelques 250 ans d’histoire(s) d’une maison hors norme. Le prix comprend l’entrée avec une visite guidée de la Maison natale et une visite libre de l’exposition temporaire. **Durée :** 1h30 environ. **Pour enregistrer votre réservation le règlement doit être joint au coupon de réservation par chèque libellé à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de Lille » avant le 19 mai 2022.** _Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription par email dès sa réception._ [**Coupon d’inscription à nous renvoyer avec votre réglement**](http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/_media/coupon-de-reservation-mncdg-11-06-2022.pdf)**.** **Places limitées à 30 personnes (2 groupes de 15 seront constitués)**

L'Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose une visite guidée de la Maison Natale de Charles de Gaulle. Devant la Maison natale de Charles de Gaulle 9 rue Princesse, Lille

