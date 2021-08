Visite guidée de la Maison-musée Raymond Devos Maison-musée Raymond Devos, 18 septembre 2021, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

La Maison-musée Raymond Devos a ouvert ses portes en 2016 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Elle se situe dans la demeure que l’artiste a occupée de 1963 à 2006. Cette maison bourgeoise du XIXe siècle et son parc d’un hectare furent pendant 43 ans son refuge et son lieu de création. La maison, devenue le musée, se visite pratiquement entièrement. On y retrouve à la fois des pièces conservées telles que les a laissées Raymond Devos, ainsi qu’une scénographie vivante à l’image de l’univers de l’artiste. Les extérieurs ont été conservés à l’identique, et il est possible de profiter d’une partie du parc aussi bien que de la maison. La scénographie accompagne une muséographie sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, dans une coursive, sont exposées les nombreuses distinctions reçues par Raymond Devos tout au long de sa carrière. Puis, dans la grande salle qui fut son salon, des écrans interactifs permettent de découvrir l’intimité de l’homme et sa philosophie grâce à des vidéos d’archives et des documents inédits de la Fondation. À l’étage, la salle de musique met en scène les multiples instruments que l’artiste pratiquait. Son bureau, reconstitué à l’identique, laisse voir sa collection de livres, dictionnaires et autres objets du quotidien. On se laisse ensuite surprendre par la magie du cabinet de curiosités avant de s’attarder dans la salle de spectacle pour y découvrir ou redécouvrir ses sketches. Enfin, au dernier niveau, la voix de Raymond Devos dévoile son « petit musée », antre de toutes ses créations, bazar et refuge inspirant.

Visite guidée de 1H, départ toutes les 30min, dernier départ à 18h. Gratuit, réservation recommandée.

Visitez en compagnie d’un guide la demeure que l’artiste occupa pendant plus de 40 ans, devenue un musée retraçant sa carrière et sa vie.

